मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, तो सरमा ने दिया ये जवाब

Highlights पीपीई किट को लेकर सिसोदिया ने लगाया असम के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप सरमा ने साल 2020 में कहा- अपनी पत्नी-बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनियों को पीपीई किट के लिए दिए सरकारी आदेश सरमा ने इस आरोप कहा- जल्द आपको गुवाहाटी में देखूंगा क्योंकि आप आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाअसम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर पीपीई किट को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सिसौदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने साल 2020 में अपनी पत्नी और बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनियों को पीपीई किट के लिए सरकार के आदेश दिए, जब वह तत्कालीन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि एक निर्वाचित सीएम ने इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त है, क्या बीजेपी उन्हें सलाखों के पीछे रखेगी?

मनीष सिसोदिया के इस आरोप का जवाब असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर दिया। उन्होंने लिखा, ऐसे समय में जब पूरा देश 100 से अधिक वर्षों में सबसे भीषण महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट हो, मेरी पत्नी ने आगे आने और जीवन बचाने के लिए सरकार को लगभग 1500 मुफ्त दान करने का साहस किया। उसने एक पैसा भी नहीं लिया।

सरमा ने आगे लिखा, आपने (मनीष सिसोदिया) उस समय बिल्कुल अलग पक्ष दिखाया था। आपने दिल्ली में फंसे असमिया लोगों की मदद के लिए मेरे कई कॉल्स को ठुकरा दिया। मैं एक उदाहरण कभी नहीं भूल सकता जब मुझे दिल्ली के मुर्दाघर से एक असमिया कोविड पीड़ित का शव लेने के लिए सिर्फ 7 दिन इंतजार करना पड़ा।

Assam CM Himanta Biswa Sarma gave govt orders to his wife & son's business partner's companies in 2020 for PPE kits when he (CM) was the then health min. An elected CM has indulged in such corrupt activities, will the BJP put him behind the bars?: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/bT5gly2r7m

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को लताड़ते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा, उपदेश देना बंद करो और मैं जल्द ही आपको गुवाहाटी में देखूंगा क्योंकि आप आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे।

At a time when the entire country was facing the worst pandemic in over 100 years , Assam hardly had any PPE Kits



My wife took the courage of coming forward and donating around 1500 free of cost to the govt to save lives



She didn’t take a single penny. pic.twitter.com/ESPJ64qKen