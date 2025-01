Delhi Fog: दिल्ली में शीतलहर का असर, छाया घना कोहरा; 47 ट्रेनें लेट, खी उड़ाने रद्द

Delhi Fog: दिल्ली में जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। जहां रविवार की सुबह तेज हवाओं और घने कोहरे के साथ हुई। सर्दी से बचने के लिए दिल्ली में लोग अलाव जलाकर सर्दी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, 19 तारीख की सुबह-सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी एक दम जीरो हो गई है।

दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली कुल 47 ट्रेनें घने कोहरे के कारण बड़ी बाधाओं का सामना कर रही हैं, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है। इनमें से 41 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें से कुछ तीन घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं, जिनमें कीर-असर एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा, 6 ट्रेनों के समय में संशोधन किया गया है।

#WATCH | Delhi: Dense fog blankets the DND (Delhi-Noida Direct) flyway area as the cold wave continues in the National Capital. pic.twitter.com/FdgKaD7xhZ — ANI (@ANI) January 19, 2025

आज सुबह दिल्ली में छाए घने कोहरे के कारण कई रूटों पर ट्रेनों के शेड्यूल पर असर पड़ रहा है, कई ट्रेनें अपने निर्धारित प्रस्थान समय से देरी से चल रही हैं। मौसम 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ कोहरा बना हुआ है, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। रेलवे अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन सुबह भर देरी जारी रहने की उम्मीद है।

Delhi | 41 trains originating from various stations in Delhi are running late due to dense fog. pic.twitter.com/iy5s2fQZ2f — ANI (@ANI) January 19, 2025

गौरतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में दिन की शुरुआत ठंडी होने के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। 21 जनवरी तक मध्यम कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, उसके बाद 22 और 23 जनवरी को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। सुबह का तापमान 7°C से 12°C के बीच रहेगा, जबकि दिन का तापमान 18°C ​​से 21°C के बीच रहेगा।

#WATCH | Delhi: A thin layer of fog blankets the Akshardham Temple area as the cold wave continues in the National Capital.



According to IMD, the lowest temperature in Delhi is 10°C with a possibility dense fog. pic.twitter.com/njmylskGf3 — ANI (@ANI) January 19, 2025

नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जैसे प्रमुख स्टेशनों से प्रस्थान करने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक रेलवे ऐप या वेबसाइट का उपयोग करके ट्रेन की स्थिति पर वास्तविक समय में अपडेट देखें और स्टेशन की घोषणाओं के लिए सतर्क रहें।

कोहरे की स्थिति केवल ट्रेन यात्रा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज सुबह 335 पर आ गया, जिसे समीर ऐप पर 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। शनिवार को AQI 248 दर्ज किया गया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उतार-चढ़ाव हो रहा है, लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने AQI स्तरों में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-III प्रतिबंध हटा दिए हैं।

#WATCH | A layer of fog envelops Delhi-NCR as cold wave continues.



Visuals from Dhaula Kuan pic.twitter.com/jCl9rvTc17 — ANI (@ANI) January 19, 2025

सर्दी बढ़ने के साथ ही बेघर लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

