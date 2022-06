Delhi: केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मुश्किल में, 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त, ईडी ने करीबी के घर छापेमारी की

Highlights दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बचाव किया था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उम्मीद है कि ईडी की जांच के बाद मंत्री निर्दोष निकलेंगे। कुर्की आदेश में नामित व्यक्ति जैन के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं।

Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी कर 2.85 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के 133 सिक्के जब्त किए।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत उनके आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में जैन के आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी ‘‘मामले में आगे की कार्रवाई’’ के तहत की जा रही है।

ईडी ने कहा कि सोमवार को जिन लोगों के खिलाफ छापेमारी की गई, ‘‘उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से धन शोधन में मंत्री की सहायता की।’’ जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘‘बिना ब्योरे वाली’’ नकदी और सोने के सिक्कों को ‘‘गुप्त’’ स्थान पर रखा गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह नौ जून तक ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने सोमवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में एक ज्वेलर समेत सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।

Rs 2.85 crore cash, 133 gold coins seized after raids against Delhi minister Satyendar Jain and those linked to him: ED