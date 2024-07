Delhi Coaching Incident: 90% लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में, आज यहां, तो कल वहां.., जानिए हादसे की कहानी, छात्रों की जुबानी

Highlights हादसा आज यहां हुआ, कल कहीं और हो सकता है, मौजूद छात्रों ने कहा. छात्रों की मानें तो मृतकों की संख्या 8 से 10 हो सकती है लेकिन अभी जो अग्निशमन ने बताया है कि हादसे में 3 छात्रों की जान जा चुकी

Delhi Coaching Incident: दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक सीवर के फटने के बाद वहां पानी भरने से तीन छात्रों की मौके पर मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस और अग्निशमन ने दी साझा कर पुष्टि कर दी है। हालांकि, इस बीच शनिवार रात से छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी डिमांंड है कि इस तरह से कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई हो, जो बिना अनुमति के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं।

Search and rescue operation underway at the coaching institute in Old Rajender Nagar, after water was filled in its basement. Several students feared trapped: Delhi Fire Department





घटनास्थल पर मौजूद छात्र ने बताया कि ये लापरवाही की वजह से हुआ। उसने बताया कि कई जगहों पर आधा घंटा बारिश होने से घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सब दो सालों से लगातार हो रहा है। हालांकि, छात्र ने शनिवार रात को हुई घटना नाम देने से इनकार किया, उसके मुताबिक घटना वो होती है जो एक बार या कभी का दार होती है, ये स्थिति पिछले दो सालों से बनी हुई है। दूसरी बात छात्रों ने बताया कि उन्होंने मकान मालिकों से बात की, वो लगातार पार्षद से इस बात की शिकायत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके द्वारा नालों की सफाई नहीं करवाई गई। इसके लिए जिम्मेदार यहां के पार्षद भी हैं, ऐसा मौजूद छात्रों ने कहा।

Delhi Mayor Shelly Oberoi says, "As soon as we came to know about the incident, MLA Durgesh Pathak and I came here immediately. We have heard that a drainage or sewer blasted like a flash flood and the basement got filled with…

पहले बिजली गुल की गई, फिर लाशें..

पहले बिजली गुल की गई, फिर लाशें निकाली गई और फिर बच्चों को तितर-बितर करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। 300 से ज्यादा लोग प्रशासन के खड़े थे, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस वाले और एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी। छात्रों ने इस पर कहा कि 10 दिन पहले अगर इतनी तत्परता दिखाई होती, तो स्थिति नियंत्रण में होती और ऐसा हादसा नहीं होता।

Delhi Minister Atishi tweets, "There is news of an accident due to heavy rain in Delhi in the evening There is news of water filling in the basement of a coaching institute in Rajendra Nagar Delhi Fire Department and NDRF are on the spot. Delhi Mayor and local MLA are also…

छह दिन पहले यूपीएससी मेन्स की तैयारी कर रहे एक छात्र की मौत पटेल नगर में करेंट लगने से हुई। ये चीजें लगातार बारिश के दिनों में ही होती हैं। जितनी लोगों की मृत्यु हुई, वो साफ बताई जाए, हादसे के वक्त मौजूद छात्रों ने बताया कि वो लोग राहत कार्य में लगे कर्मियों के साथ खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि इसमें 8 से 10 छात्रों की जान चली गई है।

"MCD says it is a disaster but I would say that this is complete negligence. Knee-deep water gets logged in half an hour of rain. Disaster is something that happens sometimes. My landlord told that he had been asking the councillor…

कोचिंग सेंटर पैसा तो आंख बंद..

ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रही कोचिंग सेंटरों की लाइब्रेरी बेसमेंट में बनी है, आज ये घटना एक जगह हुई और कल को कहीं भी हो सकती है। ऐसी कुव्यवस्था से चल रही कोचिंग सेंटर बंद होनी चाहिए, छात्रों ने आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर पैसा तो आंख बंद करके मांगते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर ये देते हैं। इसके अलावा मकान मालिकों का भी यही हाल है।

