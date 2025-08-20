Delhi CM Rekha Gupta Attack: हमले के बाद मैं सदमे में थी?, सीएम रेखा गुप्ता का आया बयान, पढ़िए एक्स पर क्या लिखा

Highlights Delhi CM Rekha Gupta Attack: गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। Delhi CM Rekha Gupta Attack: बुधवार को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। Delhi CM Rekha Gupta Attack: पहचान सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है।

दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज हमला हुआ। गुप्ता पर बुधवार को सुबह करीब सवा आठ बजे सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को ‘‘मुख्यमंत्री की हत्या की सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ।

आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।



स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि… — Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 20, 2025

मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान न हों। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूँगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूँगी।

जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताक़त है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के अनुसार, यह घटना सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर हुई। सूत्रों के अनुसार, हमलावर की पहचान सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई के रूप में हुई है और वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राम कदम ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की।

कहा कि पुलिस घटना के पीछे के मकसद की जाँच करेगी और आरोपियों के साथ-साथ इसके मास्टरमाइंड लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी। कदम ने कहा, "हम दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा करते हैं। आरोपी की मंशा क्या थी? उसने भीड़ के बीच राज्य की महिला मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया?

उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन हैं? उनकी कार्यप्रणाली और कारण क्या हैं? पुलिस इन सभी पहलुओं की जाँच करेगी।" उन्होंने आगे कहा, "आरोपी के पीछे जो भी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आरोपी और मास्टरमाइंड, दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

Web Title: Delhi CM Rekha Gupta Attack CM Rekha Gupta statement came Was I in shock after attack see what she wrote x