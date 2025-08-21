Delhi CM Rekha Gupta Attack: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गंभीर चोट, घर से कर रही काम, केंद्र ने ‘जेड’ श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा दी, जानें अपडेट
Delhi CM Rekha Gupta Attack: पुलिस ने कहा कि इस संबंध में निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और मुख्यमंत्री तथा जनता के बीच बातचीत के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाए।
नई दिल्लीः केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उन्हें ‘जेड’ श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के बाहर अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सिविल लाइंस स्थित उनके कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और मुख्यमंत्री तथा जनता के बीच बातचीत के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया जाए।
पुलिस सूत्र ने बताया, ‘‘शिकायतकर्ताओं को ‘जन सुनवाई’ सत्र के दौरान सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। गुप्ता के समक्ष रखी जाने वाली प्रत्येक शिकायत का पहले सत्यापन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक तय परिधि भी बनाई जाएगी कि आगंतुक उनके करीब न आ सकें।’’
गुजरात के सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) नामक एक व्यक्ति ने ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री के बाल खींचे और उन पर हमला कर दिया था। आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में, उस पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संशोधित सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत लागू कर दिया जाएगा और यह मुख्यमंत्री कार्यालय में भविष्य में होने वाली सभी जन सुनवाईयों पर लागू रहेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गंभीर चोट आई हैं, वह घर से काम कर रही हैं: कपिल मिश्रा
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गंभीर शारीरिक चोट आई है और हमले के बाद वह ‘‘घबरायी’’ हुई हैं, लेकिन अपने आवास से काम कर रही हैं। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला एक ‘‘सुनियोजित साजिश’’ के तहत ‘‘सुनियोजित तरीके’’ से अंजाम दिया गया था।
उन्होंने कहा कि आरोपी एक ‘‘पेशेवर अपराधी’’ है जिसका गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। मिश्रा ने बुधवार सुबह गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद, मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बुधवार से अपने आवास से ही काम कर रही हैं।
मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘वह पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। उनकी शारीरिक चोटें गंभीर हैं और वह सदमे में हैं।’’ मंत्री ने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और तस्करी सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था। आरोपी ने उनके आवास की रेकी की थी और उसके फोन से मिले दो वीडियो इस बात को साबित करते हैं।’’ मुख्यमंत्री पर बुधवार को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था।