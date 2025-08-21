Delhi CM Rekha Gupta Attack: सीएम गुप्ता से मिले सभी 7 सांसद, कहा-जनसुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 21, 2025 11:40 IST2025-08-21T11:38:44+5:302025-08-21T11:40:00+5:30
Delhi CM Rekha Gupta Attack: केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज हम सभी सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने आए हैं...वो बिल्कुल स्वस्थ हैं।
नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली भाजपा सांसदों ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कल 'जन सुनवाई' के दौरान राजेश खिमजी नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज हम सभी सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने आए हैं...वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस विषय पर पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा।
Union Minister Harsh Malhotra and Delhi BJP MPs met Delhi CM Rekha Gupta today and inquired of her well-being.— ANI (@ANI) August 21, 2025
The CM was attacked by one Rajesh Khimji during 'Jan Sunvai' yesterday. He has been sent to a five-day police remand.
(Pic Source: BJP MP Praveen Khandelwal) pic.twitter.com/h0FcSXWp2Y
#WATCH | Delhi | After meeting Delhi CM Rekha Gupta, Union Minister Harsh Malhotra says, "All of us came to inquire about Delhi CM Rekha Gupta's well-being. She is completely healthy now. She will get back to her schedule soon... Such incidents take place, but they will not… pic.twitter.com/OkI1rWGg6s— ANI (@ANI) August 21, 2025
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वास्थ्य अब ठीक है...जनसुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है...हम जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्ता बिलकुल स्वस्थ हैं। इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जनसंवाद के लिए वो जनता के बीच में फिर से नजर आएंगी।
#WATCH | Delhi | After meeting Delhi CM Rekha Gupta, BJP MP Bansuri Swaraj says, "All the 7 MPs of Delhi went to Delhi CM Rekha Gupta's residence to inquire about her well-being. I assure the people of Delhi that there is nothing to worry about. Rekha Gupta is brave and her… pic.twitter.com/GWFCG7anbp— ANI (@ANI) August 21, 2025
#WATCH | Delhi | After meeting Delhi CM Rekha Gupta, BJP MP Manoj Tiwari says, "The CM's morale is not at all affected. The Jan Sunvai will continue as per the schedule. She will meet people again next Wednesday. She will get back to work from tomorrow... The CM is injured, but… pic.twitter.com/7Ff9PaNpc3— ANI (@ANI) August 21, 2025
सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिलकुल ठीक हैं। कल की घटना निंदनीय है...पूरी दिल्ली मुख्यमंत्री के साथ है। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निडर हैं और उनका मनोबल बना हुआ है...वो उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी...आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
#WATCH | Delhi | After meeting Delhi CM Rekha Gupta, BJP MP Kamaljeet Sehrawat says, "...The CM is completely well. This incident has not affected her morale at all. She will soon appear among the people. It was not a security lapse, but it was not expected that a person from the… pic.twitter.com/lOGNw6x01T— ANI (@ANI) August 21, 2025
#WATCH | Delhi | After meeting Delhi CM Rekha Gupta, BJP MP Yogendra Chandolia says, "The CM is well now. Yesterday's incident is condemnable... The accused has a criminal background..." pic.twitter.com/RmSt2Rek5O— ANI (@ANI) August 21, 2025