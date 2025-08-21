Delhi CM Rekha Gupta Attack: सीएम गुप्ता से मिले सभी 7 सांसद, कहा-जनसुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, देखिए वीडियो

Delhi CM Rekha Gupta Attack: केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज हम सभी सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने आए हैं...वो बिल्कुल स्वस्थ हैं।

Highlightsइस विषय पर पुलिस अपना काम कर रही है।मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा।5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​और दिल्ली भाजपा सांसदों ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। कल 'जन सुनवाई' के दौरान राजेश खिमजी नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया। उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज हम सभी सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने आए हैं...वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस विषय पर पुलिस अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा।

 

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वास्थ्य अब ठीक है...जनसुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है...हम जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि मुख्यमंत्री गुप्ता बिलकुल स्वस्थ हैं। इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जनसंवाद के लिए वो जनता के बीच में फिर से नजर आएंगी।

  

सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिलकुल ठीक हैं। कल की घटना निंदनीय है...पूरी दिल्ली मुख्यमंत्री के साथ है। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निडर हैं और उनका मनोबल बना हुआ है...वो उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी...आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

 

