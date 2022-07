फ्री की रेवड़ी क्या होती हैं, सीएम केजरीवाल बोले-दिल्ली में 18 लाख बच्चे को शिक्षा दे रहा हूं, क्या गुनाह कर रहा हूं?

Highlights दिल्ली के गरीब और मीडिल क्लास के 18 लाख बच्चों को फ्री में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ। मैं देश से पूछना चाहता हूँ क्या मैं रेवड़ियां बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ? दिल्ली एकमात्र शहर है जहां 2 करोड़ लोगों का इलाज मुफ़्त होता है।

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर हमला किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। देशभर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज हमने अगर इन बच्चों का भविष्य ठीक किया तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं?

केजरीवाल ने कहा कि ये फ्री की रेवड़ी क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं एक कंपनी ने कई बैंक से लोन लिया और पैसे खा गए। बैंक दिवालिया हो गया और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को कुछ करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है।

मुझे गालियां दी जा रही है कि "केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है।" मैं दिल्ली के गरीब और मीडिल क्लास के 18 लाख बच्चों को फ्री में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ। मैं देश से पूछना चाहता हूँ क्या मैं रेवड़ियां बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ?

I've been accused of handing out freebies. But is it wrong to provide quality education to underprivileged students for free? Over 18 lakh children study in our govt schools. Around 4 lakh students ditched pvt schools for public schools over past few yrs: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/pvrh6Mf24O