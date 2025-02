Delhi Chunav 2025 Voting: केजरीवाल ने मतदाताओं के नाम दिया संदेश, कहा- 'आपका वोट आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव'

Delhi Chunav 2025 Live: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के मतदाताओं से अपील की कि वे राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को आकार देने में अपने वोट के महत्व को पहचानें। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए संदेश में केजरीवाल ने कहा, ‘‘आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। यह हर परिवार को अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का अवसर है।’’

केजरीवाल का यह संदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के समय आया। दिल्ली में लगभग 1.56 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पात्र हैं। इस चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि यह दिल्ली के शासन की भविष्य की दिशा निर्धारित करेगी। अपनी अपील में केजरीवाल ने चुनाव के नैतिक और राजनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला।

#WATCH | AAP National Convenor Arvind Kejriwal's father Gobind Ram Kejriwal leaves from his residence to cast his vote for #DelhiAssemblyElections2025pic.twitter.com/S9Ybf4Rad9