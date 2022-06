पटना से दिल्ली जा रही स्पाइसजेट के विमान में लगी आग, बैठे थे 185 यात्री, पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया

पटना: बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली जा रहे एक विमान में बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल, उड़ान के कुछ देर बाद ही विमान में आग लगने की बात सामने आई। इसके बाद आननफानन में प्लेन को वापस पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। इसमें 185 यात्री बैठे थे। विमान स्पाइसजेट की थी।

घटना के बारे में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने मीडियाकर्मियों को बताया, 'स्थानीय लोगों ने विमान में आग देखा। इसके बाद उन्होंने जिला और हवाईअड्डे के अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। इसके बाद दिल्ली जाने वाली उड़ान पटना हवाई अड्डे पर लौट आई। सभी 185 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। तकनीकी खराबी इस घटना की वजह है। इंजीनियरिंग टीम आगे की जांच कर रही है।'

#WATCH Delhi bound SpiceJet flight returns to Patna airport after reporting technical glitch which prompted fire in the aircraft; All passengers safely rescued pic.twitter.com/Vvsvq5yeVJ