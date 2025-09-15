Delhi BMW Crash: वित्त मंत्रालय के अधिकारी की दुर्घटना में मौत के एक दिन बाद महिला ड्राइवर गगनप्रीत गिरफ्तार

By रुस्तम राणा | Updated: September 15, 2025 15:21 IST2025-09-15T15:21:18+5:302025-09-15T15:21:18+5:30

बीएमडब्ल्यू चलाने वाली 38 वर्षीय महिला गगनप्रीत कौर को आज एक अस्पताल के बिस्तर से गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया।

नई दिल्ली: एक बड़ी घटना में, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को घातक टक्कर मारने वाली बीएमडब्ल्यू चलाने वाली 38 वर्षीय महिला गगनप्रीत कौर को आज एक अस्पताल के बिस्तर से गैर इरादतन हत्या, सबूत मिटाने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी कल दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास हुई उस दुखद घटना के बाद हुई है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय में उप सचिव 52 वर्षीय नवजोत सिंह की जान चली गई थी।

जीटीबी नगर से प्राप्त दृश्यों में दिखाया गया कि आरोपी को मामूली चोटों के लिए उपचार दिया जा रहा है, तथा अधिकारियों द्वारा उसे अस्पताल से ले जाकर पुलिस वाहन में बैठाया जा रहा है। पीड़ित की पत्नी के बयान पर आधारित शुरुआती जाँच से पता चलता है कि लग्जरी सेडान तेज़ रफ़्तार से चल रही थी और फिर उसने दंपत्ति की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पलट गई। 

पीड़ित नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने और कर्नाटक भवन में दोपहर का भोजन करने के बाद घर लौट रहे थे। एक परेशान करने वाले मोड़ में, पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें नज़दीकी चिकित्सा सुविधा तक ले जाने के बजाय, कौर ने टैक्सी ड्राइवर को गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को लगभग 19 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। 

इससे जाँच में हेरफेर करने की संभावित कोशिश के गंभीर सवाल उठे हैं, क्योंकि रिपोर्टों से पता चलता है कि कौर के पिता उस निजी अस्पताल के सह-मालिक हैं। हालाँकि अस्पताल अधिकारियों ने कहा है कि "सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया था," उन्होंने आरोपी से किसी भी पारिवारिक संबंध पर टिप्पणी करने या पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह पता लगाने के लिए जाँच चल रही है कि क्या न्याय में बाधा डालने या मामले को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था।

कौर के पति, परीक्षित मक्कड़ (40), जो दुर्घटना के दौरान बीएमडब्ल्यू में सवार थे, का भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। गुरुग्राम निवासी यह दंपति लग्जरी उत्पादों का व्यवसाय करता है। पुलिस जाँच जारी है।

