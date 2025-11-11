Delhi Blast: पीएम मोदी का भूटान से कड़ा संदेश, कहा- 'सभी दोषियों को सज़ा दी जाएगी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी एजेंसियां ​​इस साज़िश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साज़िश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों को सज़ा दी जाएगी।

नई दिल्ली: भूटान के ऑफिशियल दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के बारे में बात की और कहा कि इसके पीछे जो भी साज़िश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सभी दोषियों को सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम को दिल्ली में हुई भयानक घटना से सभी बहुत दुखी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश दिल्ली ब्लास्ट से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है।

लाल किले में हुए ब्लास्ट के पीछे के साज़िश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "आज मैं बहुत भारी मन से यहां आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयानक घटना से सभी बहुत दुखी हैं। मैं प्रभावित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियां ​​इस साज़िश की तह तक जाएंगी। इसके पीछे जो भी साज़िश करने वाले हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों को सज़ा दी जाएगी।" 

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के बीच सदियों से गहरा इमोशनल और कल्चरल रिश्ता रहा है, और इसलिए, इस ज़रूरी मौके पर हिस्सा लेना भारत और उनकी कमिटमेंट थी। उन्होंने कहा, भूटान के थिम्फू में पीएम मोदी ने कहा, "भारत में हमारे पूर्वजों की प्रेरणा वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है...इन्हीं भावनाओं के साथ, भारत ने भी भूटान में इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। आज, दुनिया भर के संत विश्व शांति के लिए एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और इसमें 1.4 अरब भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल हैं।" 

दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट: भूटानी नेतृत्व ने दिली संवेदना व्यक्त की

इस बीच, भूटानी नेतृत्व ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट में कीमती जानें जाने पर दिली संवेदना व्यक्त की और विस्फोटों से प्रभावित सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वह इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं और कहा कि भविष्य में, भारत विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को और सुविधा देने के लिए गेलेफू के पास एक इमिग्रेशन चेकपॉइंट भी बनाएगा।

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट: 12 लोग मारे गए, कई घायल

पीएम मोदी का यह बयान लाल किले के पास सेंट्रल दिल्ली में एक धीरे चल रही हुंडई i20 कार में हुए एक ज़ोरदार धमाके के एक दिन बाद आया है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। धमाका शाम 7 बजे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर हुआ, जिससे आस-पास की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया।

इससे पहले दिन में, दिल्ली पुलिस ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि "सभी संभावनाओं" की जांच की जा रही है और घटना की पूरी जांच का वादा किया।

