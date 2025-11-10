Delhi: MCD उपचुनाव 2025 के लिए BJP ने जारी की लिस्ट, इन उम्मीदवारों को मिला टिकट; पढ़ें पूरी लिस्ट
By अंजली चौहान | Updated: November 10, 2025
Delhi: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 4 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव के लिए उनके उम्मीदवारों का चयन व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है।
Delhi: राजधानी दिल्ली में नगर निगम उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 30 नवंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम उपचुनावों के बीजेपी समेत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनके उम्मीदवारों का चयन व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है।
सचदेवा ने कहा, "हमने यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवारों का चयन योग्यता और जीत की संभावना के आधार पर किया जाए। केंद्र, राज्य और एमसीडी सरकारों में हमारे काम के आधार पर, हम भारी जीत हासिल करेंगे।"
Delhi BJP announces the names of candidates for the Delhi Municipal Corporation by-elections 2025.— ANI (@ANI) November 9, 2025
(Source: BJP Delhi/ X) pic.twitter.com/yxdQdYCQNY
बीजेपी उम्मीदवार लिस्ट
भाजपा के आठ उम्मीदवार महिलाएँ हैं। भाजपा के जयपाल सिंह सरल मुंडका से, अनीता जैन शालीमार बाग बी से, वीना असीजा अशोक विहार से, सुमन कुमार गुप्ता चांदनी चौक से, सुनील शर्मा चांदनी महल से, मनीषा राजपाल सहरावत द्वारका बी से और रेखा रानी ढिचाँव कलां से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी के एक बयान के अनुसार, सूची में अन्य भाजपा उम्मीदवारों में चंद्रकांता शिवानी (नारायणा), रोहिणी राज (दक्षिणपुरी), सुभ्रजीत गौतम (संगम विहार ए), अंजुम मंडल (ग्रेटर कैलाश) और सरला चौधरी (विनोद नगर) शामिल हैं।
कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची में पांच महिलाएं हैं
कांग्रेस के मुकेश मुंडका से, शालीमार बाग-बी से सरिता कुमारी, अशोक विहार से विशाखा रानी, चांदनी चौक से अजय कुमार जैन, चांदनी महल से कुंवर शहजाद अहमद, द्वारका-बी से सुमिता मलिक, दिचाऊ कलां से रश्मी शर्मा, नारायणा से मनोज तंवर, संगम विहार-ए से सुरेश चौधरी, दक्षिण पुरी से विक्रम, ग्रेटर कैलाश से शिखा कपूर और विनोद नगर से विनय शंकर दुबे चुनाव लड़ेंगे।
इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने भी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आप के लिए यह उपचुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पार्टी के लिए इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जनता के मूड को भांपने की एक बड़ी परीक्षा है। आप के राम स्वरूप कनौजिया दक्षिण पुरी से, अनुज शर्मा संगम विहार ए से और ईशना गुप्ता ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ेंगे। गीता रावत को विनोद नगर से आप उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बबीता अहलावत शालीमार बाग बी से चुनाव लड़ेंगी।
सीमा विकास गोयल को अशोक विहार, हर्ष शर्मा को चांदनी चौक और मुद्दसिर उस्मान कुरैशी को चांदनी महल से मैदान में उतारा गया है। राजबाला सहरावत द्वारका बी से, अनिल लाकड़ा मुंडका से, राजन अरोड़ा नारायणा से और केशव चौहान डिचाओ कलां से चुनाव लड़ेंगे।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है और नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है।