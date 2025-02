Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली में सुबह 9 बजे तक सिर्फ 8.10% वोटिंग, मिल्कीपुर उपचुनाव में 13.34 फीसदी मतदान

Delhi Assembly Elections 2025: भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव और उपचुनाव का पहला आंकड़ा जारी कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में सुबह 9 बजे तक 8.10 प्रतिशत का धीमा मतदान दर्ज किया गया। एक चरण में हो रहे मतदान में दिल्ली में शुरुआती वोटिंग काफी कम नजर आ रही है हालांकि, दोपहर तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों में सबसे अधिक 10.70 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद दक्षिण पश्चिम जिले में 9.34 प्रतिशत मतदान हुआ। नई दिल्ली जिले में 6.51 प्रतिशत का सुस्त मतदान दर्ज किया गया। ईसीआई के अनुसार, मध्य जिले में 6.67 प्रतिशत, पूर्व में 8.21 प्रतिशत, उत्तर में 7.12 प्रतिशत, उत्तर पश्चिम में 7.66 प्रतिशत, शाहदरा में 8.92 प्रतिशत, दक्षिण में 8.43 प्रतिशत, दक्षिण पूर्व में 8.36 प्रतिशत और पश्चिम में 6.76 प्रतिशत मतदान हुआ।

#WATCH | Rajya Sabha MP Swati Maliwal arrives at a polling booth in Chandni Chowk Assembly Constituency to cast her vote for #DelhiAssemblyElection2025pic.twitter.com/wGizlfU5RX — ANI (@ANI) February 5, 2025

उत्तर प्रदेश उपचुनाव

इस बीच, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों में 13.34 प्रतिशत मतदान हुआ। तमिलनाडु की इरोड (पूर्व) सीट पर उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक 10.95 प्रतिशत मतदान हुआ। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की एक-एक सीट के लिए उपचुनाव के लिए बुधवार सुबह मतदान शुरू हो गया। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया।

#WATCH | #DelhiElection2025 | After casting his vote at a polling station in New Moti Bagh, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar says, "...I would like to thank all polling officials, security forces, MCD, NDMC. Everyone had been working hard and with dedication for the last… pic.twitter.com/XbGNWkTqc8 — ANI (@ANI) February 5, 2025

सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली में जिन प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है उनमें नई दिल्ली, जंगपुरा, कालकाजी, ओहक्ला, मुस्तफाबाद, बिजवासन, कस्तूरबा नगर, ग्रेटर कैलाश, पटपड़गंज आदि शामिल हैं।

#WATCH | After casting his vote for #DelhiAssemblyElection2025, BJP candidate from the New Delhi assembly constituency, Parvesh Verma, says, "I appeal to all the voters - first-time voters, elderly people to come and vote in large numbers. On February 8, AAP will question the… https://t.co/TLM0ZBo1RWpic.twitter.com/cqeZfgRtff — ANI (@ANI) February 5, 2025

ये चुनाव आप, भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि आप तीसरी बार अपनी सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है, जबकि भाजपा लगभग 27 साल बाद फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। 70 सीटों वाली विधानसभा में वर्तमान में 60 से अधिक सीटों पर काबिज आप अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर फिर से चुनाव चाहती है।

10.95% voter turnout recorded till 9 am in Tamil Nadu's Erode (East) by-election



Uttar Pradesh's Milkipur recorded 13.34% voter turnout till 9 am. pic.twitter.com/vR0vb2cxn3 — ANI (@ANI) February 5, 2025

नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (आप), भाजपा के परवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित (पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे) के साथ तीन-तरफा मुकाबला है। जंगपुरा में आप के मनीष सिसोदिया, कांग्रेस के फरहाद सूरी और भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह के बीच मुकाबला है। राष्ट्रीय राजधानी की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

#WATCH | After casting his vote for #DelhiElection2025, Lieutenant Governor of Delhi, Vinai Kumar Saxena says, "I have appealed to the people of Delhi to vote in large numbers. I want the people of Delhi to create a record in the voting..." pic.twitter.com/7ShcZljy6K — ANI (@ANI) February 5, 2025

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में, अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के 3,70,829 मतदाता चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान के बीच होने की उम्मीद है। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

8.10% voter turnout recorded till 9 am in #DelhiElection2025pic.twitter.com/zsILmvCmnO — ANI (@ANI) February 5, 2025

