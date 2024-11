Delhi Assembly Elections 2025: कांग्रेस में सेंध?, पूर्व कांग्रेस विधायक सुमेश शौकीन AAP में शामिल, अरविंद केजरीवाल ने किया स्वागत, देखें वीडियो

Highlights विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आप छोड़ दी थी। अनिल झा रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित हैं।

Delhi Assembly Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आना जाना शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस विधायक सुमेश शौकीन AAP में शामिल हुए हो गए। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में शामिल हुए। दिल्ली के देहात इलाक़ों में AAP सरकार द्वारा कराए गए कामों और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ‘काम की रणनीति’ से प्रभावित होकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुमेश शौक़ीन जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचली नेता और किराड़ी से दो बार विधायक रह चुके अनिल झा रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। यह घटनाक्रम आप को बड़ा झटका लगने के कुछ घंटों बाद हुआ जब नजफगढ़ से उसके विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी थी।

WATCH | Former #Congress MLA Sumesh Shokeen joins AAP in the presence of #AAP National Convenor #ArvindKejriwal. pic.twitter.com/Jywr8ZuwZD — TIMES NOW (@TimesNow) November 18, 2024

केजरीवाल ने मंडी हाउस के पास पार्टी मुख्यालय में झा का आप में स्वागत किया और उन्हें दिल्ली की राजनीति में "सबसे बड़े" पूर्वांचली नेताओं में से एक बताया। आप प्रमुख ने कहा कि वह न केवल किराड़ी में बल्कि पूरे शहर में आप को आगे बढ़ाएंगे।

#WATCH | On joining AAP, Sumesh Shokeen says "Whatever work is being done for Delhi Dehat, to connect it with Delhi, it is being done under the leadership of Arvind Kejriwal. I will work together with Arvind Kejriwal for the people of Delhi Dehat and my constituency..." https://t.co/DLFLaPZwAxpic.twitter.com/AameXNsYp3 — ANI (@ANI) November 18, 2024

#WATCH | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says "Today Sumesh Shokeen has left Congress and joined AAP, he is welcome. Before our government, people from Delhi Dehat did not feel that they were a part of Delhi. They were ignored and neglected. In 2012-13, Delhi had hailstorms… https://t.co/DLFLaPZwAxpic.twitter.com/3cskhJZORz— ANI (@ANI) November 18, 2024

#WATCH | On being asked if former AAP leader Kailash Gahlot is joining BJP today, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says "He is free, he can go wherever he wants..." pic.twitter.com/HyjOC1qZuW— ANI (@ANI) November 18, 2024

पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि झा फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किराड़ी से मौजूदा आप विधायक की जगह ले सकते हैं। झा ने केजरीवाल की सराहना करते हुए कहा कि वह उनके व्यक्तित्व और शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचली लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप सरकार द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित हैं।

Web Title: Delhi Assembly Elections 2025 Former Congress MLA Sumesh Shokeen joins AAP presence National Convenor Arvind Kejriwal see video watch