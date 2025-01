Delhi Assembly Elections 2025: आज चुनाव आयोग करेगा दिल्ली चुनाव का ऐलान, सामने आया बड़ा अपडेट

Delhi Assembly Elections 2025: राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि आज दोपहर करीबन दो बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।

