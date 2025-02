Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में टूटेगा रिकॉर्ड, 5 बजे तक 57.78% मतदान, देखें लाइव अपडेट

Delhi Assembly Election 2025 LIVE Updates: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दिल्ली की करीब 1.56 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे है। करीब 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिसमें 2,696 मतदान केंद्रों पर कुल 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में 5 बजे तक 57.78% मतदान दर्ज किया गया। बिजवासन विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने परिवार के साथ मतदान किया। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और माता-पिता गोबिंद राम केजरीवाल और गीता देवी के साथ वोट डाला।

#DelhiElection2025 | Voter turnout of 57.70% recorded till 5 pm, according to Election Commission of India pic.twitter.com/Jw5oqGCx6b — ANI (@ANI) February 5, 2025

Delhi records 46.55% voter turnout till 3 pm, as per Election Commission of India pic.twitter.com/ltTMNgmc0x — ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | Delhi: DCP, South East Ravi Kumar Singh says, "We received a complaint from there (Jangpura constituency)...that there are four tables of BJP and cash is being distributed...we went there and saw that there were four tables set up, out of which three tables were for… pic.twitter.com/66ERfksQiq— ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiElection2025 | Special CP DC Srivastva says, "Yesterday, we seized Rs 23,76,000 and 6 illegal arms and illegal cartridges were also recovered. 4119 litres of illicit liquor was seized and we took the action of preventive action under BNSS against 226 people...we… pic.twitter.com/qgLZE1wdvr— ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiElection2025 | Special CP DC Srivastva says, " So far, we have come to know that 2 persons have been detained on the allegation of bogus voting. We are verifying those facts..." pic.twitter.com/d7uhmF5g6h— ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiElections | Booth Level Officer, Seelampur, Gayatri says, "There was a ruckus here (Polling booth set up at Aryan Public School) after a person cast a vote on someone else's behalf." pic.twitter.com/sI8lRq26fP— ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiElections | After a voter alleged fake voting at a polling booth set up in Aryan Public School, Block Level Officer, Seelampur, Sabina Sadiq says, "A woman voter who had come to vote was told that her vote has already been cast. At that moment, the voting was… pic.twitter.com/MFHbNcFAX6— ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiAssemblyElection2025 | AAP candidate from Tughlakabad Vidhan Sabha, Sahiram Pahalwan says, "People are happy with the development that has happened in the last 10 years in Arvind Kejriwal's government. They are coming out in large numbers to bless us... BJP people… pic.twitter.com/f1iXU4rSPb— ANI (@ANI) February 5, 2025

बिजवासन विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कैलाश गहलोत ने कहा, "मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि लोग इस बार जो बदलाव लाना चाहते हैं, उसमें सफल हों और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार विकसित दिल्ली के लिए वोट देंगे। मैंने बार-बार कहा है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता और सिद्धांतों से भटक गए हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शुरुआती मतदाताओं में शामिल थे।

मोती बाग में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने कहा कि सभी ने सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए बहुत मेहनत की है। कुमार ने कहा, ‘‘आज, 1.5 लाख से अधिक लोग चुनाव कराने में शामिल हैं। महीनों से तैयारियां की जा रही हैं।

किसी को भी मतदान किए बिना घर पर नहीं रहना चाहिए। सभी को अपना वोट जरूर डालना चाहिए। मुझे यकीन है कि दिल्ली में मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक होगा... युवा मतदाता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जो उत्साहजनक है। हमने उन्हें प्रेरित करने के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि वे लोकतंत्र के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।’’

इस चुनाव में 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 70-70 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 68 उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे उसके सहयोगी दलों - जेडी(यू) और एलजेपी को दो सीटें मिली हैं।

राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता की सीट नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र जहां आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस ने क्रमशः पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों परवेश साहिब सिंह और संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है।

#WATCH | BJP MP Manoj Tiwari casts his vote for #DelhiAssemblyElection2025 at Sarvodaya Kanya Vidyalaya No 1 in Yamuna Vihar, Delhi pic.twitter.com/clTH5UNyri — ANI (@ANI) February 5, 2025

