Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में मतदान जारी, 1 बजे तक 25% मतदान; जानें सबसे ज्यादा कहां पड़े वोट

Delhi Assembly Election 2025 LIVE Updates: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दिल्ली की करीब 1.56 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे है। करीब 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिसमें 2,696 मतदान केंद्रों पर कुल 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

दोपहर 1 बजे तक दिल्ली भर में 25% मतदान दर्ज किया गया।

Delhi polls see 19.95% turnout by 11 am, North-East district leads the way with 24.87%



Read @ANI Story | https://t.co/jFK5Pbfos2#DelhiElections2025#Congress#BJP#AAPpic.twitter.com/i3tzeENAXS