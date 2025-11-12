Delhi AQI Today: हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, दिल्ली में AQI 400 के पार; GRAP- लागू

Delhi AQI Today: राजधानी दिल्ली में कई दिनों से बढ़ते प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। वायु गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है और अब एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को हाईब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 7:05 बजे AQI 413 दर्ज किया गया।

कुल 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 33 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में दर्ज किया। वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने का प्रभाव श्वसन संबंधी बीमारियों से कहीं आगे तक जाता है। शोध में दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें कैंसर का खतरा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना शामिल है। स्टेट ऑफ़ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2023 में ज़हरीली हवा से जुड़ी 20 लाख से ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं। विशेषज्ञ दक्षिण एशिया में PM2.5 की बढ़ती सांद्रता को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा और गहराते पर्यावरणीय और मानवीय संकट का सूचक मानते हैं।

#CAQM Sub-Committee on GRAP invokes Stage-III of the extant schedule of #GRAP along with its clarification/ modification, in the entire #NCR, with immediate effect. pic.twitter.com/JKAstq9d3E — Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 11, 2025

प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कई प्रदूषण-रोधी उपाय किए जा रहे हैं और एहतियात के तौर पर दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के स्कूलों में पढ़ाई का हाइब्रिड तरीका अपनाया गया है। इससे छात्र घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में भाग ले सकते हैं।

दिल्ली में क्या प्रतिबंधित है और क्या अनुमति है?

GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंधों के तहत, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियाँ उन उद्योगों में औद्योगिक संचालन को निलंबित करने के अलावा, जो अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों जैसी आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी में सभी निर्माण गतिविधियाँ स्थगित कर दी गई हैं।

#WATCH | Delhi | The area around India Gate and Kartavya Path is blanketed in a dense layer of toxic smog as the AQI in the area is 408 in the 'Severe' category, as claimed by the CPCB pic.twitter.com/wnxGt4gCx4 — ANI (@ANI) November 12, 2025

दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) और कुछ गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन (LCV) को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में अनुमत और प्रतिबंधित वाहनों की पूरी सूची नीचे दी गई है। इसके अलावा, पानी के छिड़काव के माध्यम से धूल को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एजेंसियों को यांत्रिक सड़क सफाई प्रयासों को तेज करने का आदेश दिया गया है।

