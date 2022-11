दिल्ली का AQI 354 पर, वायु गुणवत्ता में गिरावट जारी, नोएडा 'गंभीर' श्रेणी में, देखें तस्वीरें

Highlights आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) के पास एक्यूआई भी बुधवार को 350 के एक्यूआई के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय का वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया। नोएडा की वायु गुणवत्ता में पिछले दिनों की तुलना में कोई सुधार नहीं हुआ और 428 के एक्यूआई के साथ 'गंभीर' श्रेणी में रहा।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बुधवार को 354 ('बहुत खराब' श्रेणी में) है। दिल्ली आज सुबह धुंध की परत से ढकी हुई है और हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब श्रेणी' में पहुंच गई है। सफर के आंकड़ों के अनुसार, मॉडल टाउन के धीरपुर ने 443 का एक्यूआई दर्ज किया और 'गंभीर' श्रेणी में फिसल गया।

Air quality continues to dip in Delhi-NCR



Air Quality Index (AQI) presently at 406 in Noida (UP) in 'Severe' category, 346 in Gurugram (Haryana) in 'Very Poor' category & 350 near Delhi Airport T3 in 'Very Poor' category



Delhi's overall AQI currently at 354 (Very Poor category) pic.twitter.com/O9wGblAYqx — ANI (@ANI) November 2, 2022

आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) के पास एक्यूआई भी बुधवार को 350 के एक्यूआई के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय का वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया। इस बीच नोएडा की वायु गुणवत्ता में पिछले दिनों की तुलना में कोई सुधार नहीं हुआ और 428 के एक्यूआई के साथ 'गंभीर' श्रेणी में रहा। गुरुग्राम ने एक्यूआई 346 दर्ज किया और 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा।

Delhi covered in a layer of haze this morning as the air quality deteriorates to the 'Very Poor category'.



Visuals from Akshardham, ITO and Anand Vihar. pic.twitter.com/TIGIaCWZOA — ANI (@ANI) November 2, 2022

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को हवा की गुणवत्ता में गिरावट जारी रही। गुरुग्राम के पास आयानगर में 385 का एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि मथुरा रोड 388 के एक्यूआई के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। शनिवार को 'गंभीर' श्रेणी में खिसकने के बाद दिल्ली ने थोड़ा सुधार दिखाया और पिछले 3-4 दिनों से 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बिगड़ने से अधिकारियों ने अगले आदेश तक सभी निर्माण कार्य और विध्वंस गतिविधियों को रोक दिया है।

Morning walkers, joggers and cyclists work out at the India Gate, amid deteriorating air quality in the Delhi-NCR.



The Air Quality Index (AQI) in the national capital is currently at 354 (in the 'Very Poor' category). pic.twitter.com/rFX5UJyGJl — ANI (@ANI) November 2, 2022

साथ ही दिल्ली में शनिवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में आते ही GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) स्टेज 3 लागू कर दिया गया। शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 को 'संतोषजनक', 101 और 200 को 'मध्यम', 201 और 300 को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।

