दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी में आया सुधार, 800 उड़ानों की देरी के बाद ताजा अपडेट आई सामने

Delhi Airport:दिल्ली हवाई अड्डे ने शनिवार सुबह कहा कि भारत भर में सैकड़ों उड़ानों में देरी का कारण बनी तकनीकी खराबी में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और एयरलाइन संचालन भी सामान्य हो रहा है। दरअसल, शुक्रवार को 800 से ज़्यादा उड़ानें देरी से चलीं और कम से कम 20 रद्द कर दी गईं। आईजीआईए प्रतिदिन 1,500 से ज़्यादा उड़ानों का संचालन करता है।

दिल्ली हवाई अड्डे ने बयान जारी कर कहा, "एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल की उड़ान योजना प्रक्रिया को सहयोग देने वाले स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम (AMSS) को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या धीरे-धीरे सुधर रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है और सभी संबंधित अधिकारी किसी भी असुविधा को कम करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी एयरलाइनों के संपर्क में रहें।"

Delhi Airport issues advisory, "The technical issue which affected the Automatic Message Switching System (AMSS), that supports the Air Traffic Control flight planning process, is gradually improving. Airline operations at Delhi Airport are returning to normal, and all concerned… pic.twitter.com/eAgBf0jgvJ — ANI (@ANI) November 8, 2025

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रतिदिन 1,500 से ज्यादा उड़ानों का संचालन करता है। शुक्रवार को तकनीकी खराबी के कारण 800 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई और कम से कम 20 उड़ानें रद्द कर दी गईं।

शुक्रवार देर रात, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लंबित कार्यों के कारण स्वचालित संचालन के सामान्य कामकाज में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, एएआई ने कहा, "एएमएसएस सिस्टम अब चालू और कार्यात्मक हैं। कुछ लंबित कार्यों के कारण, स्वचालित संचालन के सामान्य कामकाज में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।"

दिल्ली हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी का कारण क्या था?

एएआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 6 नवंबर को आईपी-आधारित एएमएसएस सिस्टम में एक समस्या का पता चला था। हालाँकि, उड़ान योजनाओं को मैन्युअल रूप से संसाधित करने के लिए, एएआई ने कहा कि उसने अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया है।

एएआई हवाई अड्डों को हवाई यातायात नियंत्रण, नेविगेशन और अन्य सेवाएँ प्रदान करता है।

एएआई ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) को नियुक्त किया गया था, और हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के लिए उड़ान योजनाओं को मैन्युअल रूप से संसाधित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया था ताकि निर्बाध और सुरक्षित हवाई यातायात संचालन तुरंत सुनिश्चित हो सके।"

एएआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ईसीआईएल अधिकारियों और एएआई कर्मियों की एक टीम अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। एएमएसएस सिस्टम अब चालू और कार्यात्मक हैं। कुछ लंबित कार्यों के कारण, स्वचालित संचालन के सामान्य संचालन में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी," ।

ईसीआईएल (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के अधिकारी तकनीकी समस्या के समाधान में मदद के लिए हैदराबाद से राष्ट्रीय राजधानी आए।

जानकारी के अनुसार तकनीकी समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच की जाएगी।

एएमएसएस में कथित तौर पर कुछ समस्याएँ थीं, जो ऑटो ट्रैक सिस्टम के लिए जानकारी प्रदान करता है, जो उड़ान योजनाएँ प्रदान करता है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिस्टम की समस्याएँ जारी रहने के कारण, हवाई यातायात नियंत्रक उपलब्ध डेटा के साथ मैन्युअल रूप से उड़ान योजनाएँ तैयार कर रहे हैं, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, और परिणामस्वरूप, कई उड़ानें देरी से चल रही हैं।

Web Title: Delhi airport Technical glitch rectified fresh update emerges after 800 flight delays