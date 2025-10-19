दीपोत्सव: अयोध्या ने 26 लाख से अधिक दीयों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया, सीएम योगी ने उत्सव का नेतृत्व किया

इस आयोजन में अयोध्या की सांस्कृतिक भव्यता और आध्यात्मिक विरासत का प्रदर्शन किया गया, जिसने हज़ारों श्रद्धालुओं और स्वयंसेवकों को आकर्षित किया।

अयोध्या: रविवार को अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 56 घाटों पर 26 लाख से ज़्यादा दीये जलाकर नौवें दीपोत्सव का नेतृत्व किया। यह एक ऐसा आयोजन था जिसका लक्ष्य एक नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। इस आयोजन में अयोध्या की सांस्कृतिक भव्यता और आध्यात्मिक विरासत का प्रदर्शन किया गया, जिसने हज़ारों श्रद्धालुओं और स्वयंसेवकों को आकर्षित किया।

आरती, रथ यात्रा और वैश्विक भागीदारी

शाम के उत्सव के एक भाग के रूप में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के रूप में सजे कलाकारों की आरती उतारी और भगवान राम के अयोध्या लौटने के प्रतीक पुष्पक विमान रथ को औपचारिक रूप से खींचा। इस भव्य समारोह में 2,100 कलाकारों ने समकालिक आरती प्रस्तुत की, जिसने शाम के प्रकाश और ध्वनि के तमाशे की शोभा बढ़ा दी।

मंडलायुक्त राजेश कुमार ने पुष्टि की कि सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए घाटों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। पाँच देशों के कलाकारों ने एक विशेष रामलीला प्रदर्शन में भाग लिया, जिसने उत्सव की भव्यता को रात भर जारी रखा।

स्वयंसेवकों ने अयोध्या को 26 लाख से ज़्यादा दीयों से जगमगाया

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नेतृत्व में, हज़ारों स्वयंसेवक सरयू नदी के किनारे घाटों की श्रृंखला, राम की पैड़ी पर दीपों की व्यवस्था और प्रज्वलन के लिए सुबह-सुबह पहुँचे। 33,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए काम किया, जबकि दीपोत्सव के नोडल अधिकारी, प्रोफ़ेसर संत शरण मिश्र ने पुष्टि की कि सभी 56 घाटों पर दीये वितरित और व्यवस्थित किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दीपोत्सव "आस्था, परंपरा और समर्पण" का प्रतीक है और अयोध्या की दिव्य विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में शामिल प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए गर्व की बात है।

दीपोत्सव: आस्था और एकता का प्रतीक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में परिकल्पित दीपोत्सव आस्था, एकता और भक्ति का प्रतीक बन गया है, जो अयोध्या के आध्यात्मिकता और संस्कृति के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनरुत्थान का प्रतीक है। इस वर्ष के आयोजन ने एक बार फिर अंधकार पर प्रकाश की विजय के संदेश को रेखांकित किया - भगवान राम की अयोध्या में विजयी वापसी और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत विजय का उत्सव।

26 लाख से ज़्यादा दीयों की रोशनी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और व्यापक नागरिक भागीदारी के साथ, दीपोत्सव 2025 अयोध्या के इतिहास के सबसे भव्य समारोहों में से एक है - जो शहर के एक वैश्विक सांस्कृतिक स्थल के रूप में परिवर्तन को दर्शाता है।

योगी आदित्यनाथ ने निषाद बस्ती और देवकाली मलिन बस्तियों का दौरा किया

इस भव्य समारोह से पहले, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अयोध्या में निषाद बस्ती और देवकाली मलिन बस्तियों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने निवासियों से बातचीत की, दीप जलाए, मिठाइयाँ बाँटीं और बच्चों को ट्रॉफी प्रदान कीं। उन्होंने त्योहार को समावेशी और समुदाय-केंद्रित बनाने के अपने प्रयासों के तहत इन समुदायों के बुजुर्गों के साथ भी समय बिताया।

निषाद बस्ती के दौरे ने उत्तर प्रदेश के अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी) समुदायों में से एक तक सरकार की पहुँच को उजागर किया, जिसने इस वर्ष के दीपोत्सव के मुख्य विषय के रूप में सामाजिक सद्भाव की पुष्टि की। इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले की गई तैयारियों में सड़कों की मरम्मत, सजावटी रोशनी और सौंदर्यीकरण अभियान शामिल थे।

त्योहार के दिन, आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर राम मंदिर में विशेष अनुष्ठान कर राज्य में शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

