Video: हत्या से पहले बस इतना ही बोल पाया था माफिया अतीक अहमद कि...जानें उसके आखिरी शब्द

Highlights शनिवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या हो गई है। मेडिकल के लिए जाते समय दोनों की हत्या की गई है। कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा यह हमला हुआ है जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

लखनऊ: माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद तथा उनके भाई और पूर्व विधायक अशरफ की शनिवार को हत्या कर दी गई है। यह हत्या अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई है। ऐसे में इस हत्या का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई को पीछे से गोली मारी गई है।

बता दें कि हमला के वक्त अतीक को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और इसी दौरान पीछे से उस पर हमला हुआ है जिसमें उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या होने से ठीक पहले दोनों रास्ते में चलते हुए मीडिया से बात करते हुए दिखाी दिए है। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का दोनों जवाब दे रहे थे।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो में यह देखा गया है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों साथ में है और वे मीडिया से बात करते हुए मेडिकल कराने जा रहे है। इस दौरान उनके हाथ भी बंधे हुए है और उनके साथ पुलिस की टीम भी चल रही है। ऐसे में जब मीडिया ने पूछा कि इस बारे में आपको क्या कहना है कि आपके बेटे के अंतिम संस्कार में आपको जानें नहीं दिया गया, मीडिया के इस सवाल का जवाब देते हुए अतीक ने कहा है कि 'नहीं ले गए तो नहीं गए।"

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead by assailants while interacting with media.



