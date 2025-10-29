Cyclone Montha: ओडिशा में चक्रवात मोन्था का असर, IMD ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट; आंध्र प्रदेश में मची भारी तबाही
By अंजली चौहान | Updated: October 29, 2025 08:18 IST2025-10-29T08:15:56+5:302025-10-29T08:18:15+5:30
Cyclone Montha: आईएमडी ने राज्य के 23 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 110 किमी/घंटा की गति से हवाएँ चलने और बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
Cyclone Montha: चक्रवात मोन्था के आंध्र प्रदेश तट पर पहुँचने के साथ ही, इसने दक्षिणी राज्य में भारी व्यवधान पैदा कर दिया, जबकि इसका असर ओडिशा में भी महसूस किया गया, जहाँ कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। चक्रवात मोन्था मंगलवार को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानन तटों को पार करते हुए काकीनाडा के दक्षिण में पहुँचा।
ओडिशा में चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है जहां तेज हवाएं चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यह "गंभीर चक्रवाती तूफ़ान" अब कमजोर होकर चक्रवाती तूफ़ान में बदल गया है।
90-100 किमी प्रति घंटे से लेकर 110 किमी प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवा की गति के साथ, चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में "बेहद" भारी वर्षा ला सकता है।
इसका प्रभाव केवल इन राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।
स्कूल बंद
चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण आंध्र प्रदेश के एनटीआर और बापटला ज़िलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। चक्रवाती तूफान मोन्था के प्रभाव के कारण गजपति ज़िले के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ज़िला कलेक्टर मधुमिता ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया।
चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई ज़िलों में स्कूल बंद रहे और एहतियात के तौर पर 29 अक्टूबर को भी बंद रहेंगे।
आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से रेड और ऑरेंज अलर्ट पर हैं। प्रकाशम, नेल्लोर, एलुरु, तिरुपति, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर और कृष्णा में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने चक्रवात मोन्था के आने से पहले स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष राहत आयुक्त कार्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष का दौरा किया।
माझी ने चक्रवात मोन्था के मद्देनजर राज्य सरकार की तैयारियों को दोहराते हुए कहा कि ओडिशा अभी खतरे में नहीं है और एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।
उन्होंने कहा, "हमने चक्रवात मोन्था की जमीनी स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष में आईएमडी की ग्राफिक छवियों की समीक्षा की...ओडिशा को ज़्यादा खतरा नहीं है। हमारी सभी टीमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है और आश्रय स्थलों में सभी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों और बुजुर्गों की देखभाल की जा रही है। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं और अधिकारी अगले 24 घंटों तक कड़ी निगरानी रख रहे हैं।
उन्होंने कहा, "बुजुर्गों, गंभीर रूप से बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है। लोगों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूरी व्यवस्था की गई है। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पेड़ गिरे हैं, वहाँ सड़कें तुरंत साफ कर दी गई हैं। हमने सभी कलेक्टरों और अधिकारियों को 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।"