चक्रवाती तूफान मोंथा ने बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बरपाया कहर, तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण करनी पड़ीं नेताओं की उड़ानें रद्द

पटना: चक्रवाती तूफान मोंथा ने बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार पर भी कहर बरपाया है। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण नेताओं की उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। राजद नेता तेजस्वी यादव को सुबह साढ़े नौ बजे हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वे अब तक रवाना नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के अलावा कई अन्य नेताओं की चुनावी उड़ानें भी रद्द हो गई हैं। अब सभी नेता मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि प्रचार अभियान को फिर से शुरू किया जा सके।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद वे सड़क मार्ग से ही चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। नीतीश कुमार शुक्रवार को समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में रोड शो करते हुए जनता से सीधे जुड़े। दिनभर प्रचार अभियान के बाद वे रात में मंत्री संजय झा के संग्राम आवास पर विश्राम किया। संजय झा भी पूरे कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे। इस तरह मौसम खराब होने की वजह से नेताओं और स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ गया।

मौसम खराब होने के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद नेता मनोज तिवारी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से सभा स्थल तक नहीं जा सके। उन्हें चुनावी रैलियों को रद्द करना पड़ गया। बता दें कि गुरुवार को खराब मौसम के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह आज बाल-बाल बच गये। मौसम खराब होने की वजह से हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग धान के खेत में कराई गई।

पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। खेत में हेलीकॉप्टर को उतरता देख लोगों की भारी हुजूम वहां उमड़ पड़ी। लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ कि अचानक हेलिकॉप्टर को खेत में उतारा गया। उल्लेखनीय है कि बिहार में मोंथा चक्रवात कहर बरपा रहा है। पटना, अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में रात से बारिश हो रही है। आईएमडी ने बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, बांका और जमुई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण बिहार में दक्षिण पूर्वी दिशा से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। साथ ही कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश भी हो रही है। इस वजह से दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पटना, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इससे लोगों को ठंडक का एहसास और ज्यादा होने लगा है। बिहार में बारिश की ये स्थिति 2 नवंबर तक बनी रहेगी।

Web Title: Cyclone Montha also wreaked havoc on the Bihar assembly elections, forcing the cancellation of flights carrying political leaders due to strong winds and bad weather