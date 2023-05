Cyclone Mocha: कितना खतरनाक साबित होगा चक्रवात 'मोचा', किस देश ने दिया है नाम और किन राज्यों में दिखेगा असर, जानिए सबकुछ

By विनीत कुमार | Published: May 9, 2023 07:49 AM

चक्रवात मोचा (Mocha) का सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नजर आ सकता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में आज भारी बारिश के आसार हैं।

चक्रवात मोचा की आहट के बाद अलर्ट (प्रतिकात्मक तस्वीर)