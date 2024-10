Cyclone Dana Live Updates: चक्रवात 'दाना' लैंडफॉल?, 6 लाख से अधिक लोगों को निकाला, ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश, जानें अपडेट

Highlights Cyclone Dana Live Updates: आधी रात के तुरंत बाद गंभीर चक्रवाती तूफान दाना ने भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। Cyclone Dana Live Updates: जगतसिंहपुर, भद्रक और बालासोर और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। Cyclone Dana Live Updates: धीरे-धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

Cyclone Dana Live Updates: चक्रवात 'दाना' का लैंडफॉल शुरू हो गया है। ओडिशा के तटीय जिलों विशेष रूप से केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक और बालासोर और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की निदेशक, मनोरमा मोहंती ने कहा कि अब यह धामरा से लगभग 15 किमी उत्तर और भितरकनिका से 30 किमी उत्तर-पश्चिम में है। अब वर्तमान तीव्रता एक गंभीर चक्रवाती तूफान है और हवा की गति 100 है -110 किमी/घंटा...भूस्खलन की प्रक्रिया जारी है। यह अगले 1-2 घंटों तक जारी रहेगी। इसके उत्तरी ओडिशा में पश्चिम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे-धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। गुरुवार (24 अक्टूबर, 2024) की आधी रात के तुरंत बाद गंभीर चक्रवाती तूफान दाना ने भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

#WATCH | Bhubaneswar: On #CycloneDana, Director IMD, Manorama Mohanty says, "...Now it is about 15 km north of Dhamra and 30 km northwest of Bhitarkanika...now the current intensity is a severe cyclonic storm and wind speed is to 100-110 km/hr...landfall process continues...it… pic.twitter.com/8d1wvxfLS1 — ANI (@ANI) October 25, 2024

#WATCH | Odisha: Gusty winds and heavy downpour cause destruction in Bhadrak's Kamaria



The landfall process of #CycloneDana continues pic.twitter.com/TkER0KF32m— ANI (@ANI) October 24, 2024

#WATCH | Odisha: Tree uprooted in Dhamara as gusty winds and heavy rain continue to lash parts of Odisha; landfall of #CycloneDana underway pic.twitter.com/F8wElu7uta— ANI (@ANI) October 24, 2024

यह प्रक्रिया शुक्रवार सुबह तक जारी रहने की संभावना है। भद्रक और केंद्रपाड़ा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर पेड़ उखड़ गए। 6 लाख लोगों को निकाला गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य ने निचले इलाकों से निकासी के लिए 3.5 लाख से अधिक लोगों की पहचान की है। गुरुवार तक, 243,374 लोग पहले ही राहत शिविरों में शरण ले चुके थे।

#WATCH | Odisha: Gusty winds and heavy downpour cause destruction in Vansaba, Bhadrak



The landfall process of #CycloneDana underway pic.twitter.com/HFZwDSOLdx — ANI (@ANI) October 25, 2024

#WATCH | Odisha: Strong winds and downpour persist in Bhadrak as landfall process of #CycloneDana is underway pic.twitter.com/QPunxpCIIQ— ANI (@ANI) October 24, 2024

#WATCH | Odisha: Gusty winds and rainfall witnessed in Dhamra as landfall of #CycloneDana is underway. pic.twitter.com/MskUvI8YzW— ANI (@ANI) October 24, 2024

#WATCH | Odisha: Tree uprooted in Dhamara as gusty winds and heavy rain continue to lash parts of Odisha; landfall of #CycloneDana underway pic.twitter.com/nmsquqykgV— ANI (@ANI) October 24, 2024

