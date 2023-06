Cyclone Biparjoy: पोरबंदर से 350 और द्वारका से 290 किमी की दूरी पर चक्रवात ‘बिपरजॉय’, 15 जून को जखाऊ बंदरगाह पहुंचेगा, NDRF की 18 टीम तैनात, 69 ट्रेन रद्द, देखें लिस्ट

Highlights शक्तिशाली चक्रवात 15 जून की शाम को जखाऊ बंदरगाह पहुंच सकता है। रफ्तार 125-135 किमी प्रति घंटा तक होगी। मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि देवभूमि द्वारका में भारी बारिश की आशंका है।

Cyclone Biparjoy: शक्तिशाली चक्रवात ‘बिपरजॉय’ को लेकर सरकार अलर्ट पर है। आईएमडी के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चक्रवात ‘बिपरजॉय’ पोरबंदर से 350 किमी, द्वारका से 290 किमी दूरी पर केंद्रभूत है। हमारे पूर्वानुमान के मुताबिक यह 15 जून को शाम के समय तट से टकराएगा जिसकी रफ्तार 125-135 किमी प्रति घंटा तक होगी।

69 trains have been cancelled, 33 trains have been short-terminated, while 27 trains short-originated as a precautionary measure, in view of safety of passengers in view of #CycloneBiparjoy, says CPRO Western Railway pic.twitter.com/doBjFUUiOI — ANI (@ANI) June 14, 2023

मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि देवभूमि द्वारका में भारी बारिश की आशंका है। कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 33 ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है, जबकि 27 ट्रेनों को शॉर्ट-ऑरजिनेट किया गया है।

#WATCH | Delhi: "NDRF, SDRF teams deployed in Gujarat, evacuation process going on for 2 days...our main motive is to make sure, by the time of cyclone landfall, people stay in confined areas and their homes. Awareness programmes and announcements are being conducted...": Mohsen… pic.twitter.com/HAQH1B3uBp — ANI (@ANI) June 14, 2023

एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि गुजरात में 15 तारीख की शाम चक्रवात का लैंडफॉल होने वाला है, इसके मद्देनज़र NDRF की 18 टीम की तैनाती की गई है, SDRF की 13 टीम मौजूद है। स्थिति को देखते हुए 44,000 से ज़्यााद लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। कंट्रोल रूम सक्रिय है। लोगों से घर पर रहने की अपील है।

बिपरजॉय चक्रवात के मांडवी और नलिया, हॉटस्पॉट हैं। इसके लिए हमने जनता को जागरूक कर दिया है। इसके साथ ही SDRF और NDRF की एक-एक टीम तैनात की गई है जो किसी भी आपात स्थिति में बचाव अभियान चलाएगी। कच्छ में मांडवी समुद्र तट पर चक्रवात के मद्देनज़र सन्नाटा दिख रहा है।

समुद्र के निकट सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। चक्रवात को लेकर कांडला बंदरगाह पर सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं। कच्छ के कांडला बंदरगाह से ड्रोन वीडियो हैं जहां चक्रवाती तूफान बिपरजोय को लेकर तैयारियां की गई हैं। चक्रवात को लेकर कांडला बंदरगाह पर सभी परिचालन बंद कर दिए गए हैं।

Cyclone Biparjoy | Extremely heavy rainfall expected over Devbhoomi Dwarka; Heavy to very heavy rainfall expected over Kutch, Porbandar, Rajkot, Morbi and Junagarh districts: Dr Mrityunjay Mohapatra, Director General, IMD pic.twitter.com/EHC7fX2OgJ — ANI (@ANI) June 14, 2023

आईएमडी की ओर से साझा की गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, ‘‘वीएससीएस (बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान) ‘बिपारजॉय’ अरब सागर के ऊपर उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए 14 जून को तड़के भारतीय समायुनसार ढाई बजे जखाऊ बंदरगाह से लगभग 280 किलोमीटर डब्ल्यूएसडब्ल्यू पर केंद्रित रहा। वीएससीएस के रूप में ही 15 जून की शाम तक यह जखाऊ बंदरगाह (गुजरात) के पास से गुजरेगा।’’

गुजरात सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, अभी तक समुद्र तट के किनारे रह रहे 37,794 लोगों को निकाला गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात के प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार रात राज्य सरकार के आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा किया।

Cyclone 'Biparjoy' lies 290 km WSW of Devbhoomi Dwarka and 280 km WSW of Jakhau Port, Gujarat. At the time of landfall of cyclone, wind speed of 125-135kmph gusting to 150kmph expected. Kutch, Dwarka, Porbandar, Jamnagar, Rajkot, Junagarh and Gir-Somnath to witness 65-75 gusting… pic.twitter.com/Rhx5OWNcWV — ANI (@ANI) June 14, 2023

आईएमडी के मुताबिक, चक्रवात ‘बिपारजॉय’ से व्यापक क्षति होने की आशंका है और गुजरात के कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर जिले इससे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि लोगों को निकालने का काम बुधवार को भी जारी रहेगा।

#WATCH | Gujarat | Boats docked in Kutch as fishermen avoid venturing into the sea in wake of #CycloneBiparjoy



As per IMD's latest update, Biparjoy lies 290 km WSW of Devbhoomi Dwarka and 280 km WSW of Jakhau Port, Gujarat. pic.twitter.com/FTJxgbMSbw — ANI (@ANI) June 14, 2023

आईएमडी के अनुसार, चक्रवात के 15 जून की शाम को 125-135 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के साथ जखाऊ बंदरगाह के पास कच्छ में मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच टकराने की संभावना है। सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के तटीय हिस्सों, खासकर कच्छ, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में तेज हवाओं के साथ बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, चक्रवात के दस्तक देने और कमजोर होने के बाद, इसके उत्तर-पूर्व और दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ने की आशंका है। इस वजह से 15-17 जून तक उत्तर गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होगी।

#WATCH | Mandvi beach in Kachchh district wears a deserted look as all activities at the beach have been suspended in the wake of #CycloneBiparjoy



All operations at Kandla port have been stopped due to the impending cyclone.#Gujaratpic.twitter.com/MzOiZHySl9 — ANI (@ANI) June 14, 2023

समुद्र के अशांत होने और आने वाले चक्रवात के कारण क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा के मद्देनजर मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों को 16 जून तक निलंबित कर दिया गया है और बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। देवभूमि द्वारका, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी और वलसाड जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 17 और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के 12 दल पूरी तरह से तैयार हैं।

#WATCH | Mandvi witnesses rough sea conditions and strong winds as an impact of cyclone 'Biparjoy'#Gujaratpic.twitter.com/uAdTFZmgYR — ANI (@ANI) June 14, 2023

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों से मंगलवार को ऑनलाइन बातचीत की थी और उनसे चक्रवात ‘बिपारजॉय’ की तैयारियों के तहत संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की व्यवस्था करने तथा बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य व पेयजल जैसी सभी आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने को कहा था।

चक्रवात ‘बिपारजॉय’: हजारों लोगों ने छोड़ा घर

चक्रवाती तूफान ‘बिपारजॉय’ के पाकिस्तान पहुंचने की आशंका के बीच तटीय कस्बों तथा छोटे द्वीपों में रहने वाले हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। तेज हवाओं, बारिश और ऊंची लहरों ने चक्रवात ‘बिपारजॉय’ के आगमन की आहट दे दी है। ‘बिपारजॉय’ का अर्थ बंगाली भाषा में आपदा है।

इसे ‘बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान’ की श्रेणी में रखा गया है। इसके 140 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तेज हवाओं के साथ यहां पहुंचने के आसार हैं। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 170 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं।

नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार, चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ते रहने के बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ने तथा थट्टा जिले के केटी बंदर और भारत के गुजरात तट के बीच पहुंचने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार थट्टा, बदीन, सजवल, थारपारकर, कराची, मीरपुर खास, उमरकोट, हैदराबाद, ओरमारा,टांडा अल्लाहया और टांडो मोहम्मद खान में इसका असर दिख सकता है।

सिंध के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, तीन जिलों के सात तालुकों (सरकार द्वारा अनुमानित) में रहने वाले 71,380 लोगों में से 56,985 लोगों को मंगलवार शाम तक निकाला गया। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों सहित विभिन्न स्थलों पर 37 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। पाकिस्तानी नौसेना के अनुसार, नौसेनिकों ने शाह बंदर के विभिन्न गांवों से 700 लोगों को निकाला है और समुद्र से 64 मछुआरों को बचाया गया है।

