CWC meet to Bihar: जयराम रमेश ने कहा-तेलंगाना में सितंबर 2023 में सीडब्ल्यूसी की बैठक और 2 माह में कांग्रेस की सरकार, अब बिहार की बारी
By एस पी सिन्हा | Updated: September 24, 2025 17:41 IST2025-09-24T17:40:24+5:302025-09-24T17:41:53+5:30
CWC meet to Bihar: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 'तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुई कांग्रेस कार्य समिति(सीडब्ल्यूसी) की बैठक में कुल 51 लोगों ने संबोधित किया। 'लगभग साढ़े 4 घंटे चली इस बैठक में पार्टी ने कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास हुए। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 'तेलंगाना में सितंबर 2023 में ऐसी ही सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब पटना में काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला, वो अभियान जारी रहेगा। आगे एक महीने में राहुल गांधी मिनी हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम सहित अलग-अलग बम फोड़ने वाले हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना में कार्य समिति बैठक के 2 माह बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी।
बिहार में भी बैठक के दो माह के अंदर सरकार बनेगी। हालांकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस ने सस्पेंस बरकरार रखा। मीडिया से बातचीत में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर बोलने से बचते रहे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि अभी यह सवाल नहीं है।
अभी सवाल है कि वोट चोरी कैसे रोकें। वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहा कि कांग्रेस वोट चोरी से जुड़ा सवाल जब निर्वाचन आयोग से पूछती है तो जवाब भाजपा प्रवक्ता देते हैं।
आज निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 8 साल तक जीएसटी से जनता को लुटती रही, अब अमेरिका के ट्रंप टैरिफ के बाद जीएसटी की दरों में कमी कर इसे दो स्लैब में लाया है। पायलट ने कहा कि विपक्ष जनता का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने की बात कही, तब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की।
उन्होंने कहा बिहार में बेरोजगारी है। आगामी विधान सभा चुनाव में देश भर के कांग्रेस नेता यहां आयेंगे। वहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पार्टी ने बिहार की जनता के नाम अपील की गई कि सामाजिक-राजनीतिक लड़ाई में साथ दें। वोट चोरी से युवाओं का रोजगार, भविष्य की चोरी हो रही है। इसलिए कांग्रेस के संकल्प अभियान के साथ जुड़िये। पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने प्रेसवार्ता में इसे पढ़कर सुनाया।