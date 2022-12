राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार किया सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन, CRPF ने दी जानकारी

Highlights सीआरपीएफ ने कहा कि सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया है और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई है। सीआरपीएफ ने कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक राहुल गांधी के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ ने कहा कि 2020 के बाद से 113 उल्लंघन देखे गए और उन्हें विधिवत सूचित किया गया।

नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि दिशानिर्देशों के अनुसार राहुल गांधी के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की गई थी और ये गांधी थे जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के दौरान दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि शनिवार को दिल्ली में प्रवेश करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा से कई बार समझौता किया गया।

सीआरपीएफ ने कहा कि कांग्रेस की यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करने से दो दिन पहले 22 दिसंबर को सभी हितधारकों का एक अग्रिम सुरक्षा संपर्क (एएसएल) आयोजित किया गया था। सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया है और दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त तैनाती की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक राहुल गांधी के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं।

Since 2020, there have been 113 violations observed and duly communicated. It may further be mentioned that during Delhi leg of Bharat Jodo Yatra, the protectee has violated security guidelines and CRPF will be taking up this matter separately: CRPF