तेज आंधी-तूफान और बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ सीआरपीएफ का शिविर, 11 जवान हुए घायल

By भाषा | Published: May 20, 2023 08:14 AM

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जवानों का इलाज वाहिनी मुख्यालय में किया जा रहा है।

