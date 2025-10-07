VIDEO: ओडिशा में मगरमच्छ ने महिला को नदी में खींचा, दहशत में चीखते और चिल्लाते रहे गए लोग
By रुस्तम राणा | Updated: October 7, 2025 18:08 IST2025-10-07T18:08:40+5:302025-10-07T18:08:49+5:30
भुवनेश्वर: ओडिशा के जाजपुर ज़िले के एक नदी किनारे के गाँव में सोमवार को उस समय दहशत फैल गई जब एक मगरमच्छ ने एक महिला को खारसरोटा नदी में खींच लिया। यह घटना भुवनेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर दूर कांटिया गाँव में हुई, जब पीड़िता, 55 वर्षीय सौदामिनी महाला, कपड़े धोने नदी में गई थीं।
स्थानीय स्तर पर प्रसारित एक वीडियो में मगरमच्छ महिला को नदी में घसीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हैरान ग्रामीण पास के एक पुल से असहाय होकर चिल्ला रहे हैं। मदद के लिए गुहार लगाने के बावजूद, कोई भी समय पर उस तक नहीं पहुँच सका।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मगरमच्छ ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और किसी के कुछ कर पाने से पहले ही उसे पानी में खींच लिया। स्थानीय लोग मौके पर पहुँचे, लेकिन उसे मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ा नहीं पाए।
ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର । ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର କନ୍ତିଆ ଗାଁରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣିନେଲା । ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ବନବିଭାଗ ।#Crocodile#Terror#River#Woman#Missing#OTVpic.twitter.com/Wcm8omCvlk— ଓଟିଭି (@otvkhabar) October 6, 2025
इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है, और निवासियों को कुछ महीने पहले हुए एक ऐसे ही हमले की याद आ रही है जब एक मगरमच्छ उसी जगह से एक बकरी को घसीटकर ले गया था।
वन अधिकारियों ने लोगों से नदी के पास जाने से बचने की अपील की है और कहा है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँगे। उन्होंने बताया कि नदी के संवेदनशील हिस्सों में गश्त भी बढ़ा दी गई है।