'अमेरिका में क्रिकेट लोकप्रिय हो रहा...नाटू-नाटू पर डांस कर रहे अमेरिकी युवा...', व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर पर पीएम मोदी ने भारत-अमेरिका के रिश्तों पर क्या कहा, जानें

वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार शाम (स्थानीय समय) व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि यह अवसर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोस्ती के महान बंधन का जश्न मना रहा है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर भारत और अमेरिका के मजबूत हो रहे संबंधों का जिक्र किया।

व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रिभोज के दौरान एक विशेष संबोधन में, बाइडेन ने कहा, 'जिल और मैंने आज प्रधानमंत्री के साथ 'आपकी उपयोगी यात्रा' के दौरान अद्भुत समय बिताया है। आज रात हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोस्ती के महान बंधन का जश्न मना रहे हैं।' दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी बाइडेन को इस मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया कहा। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, जानिए

- मैं आज के इस शानदार रात्रिभोज के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए और इसकी देखभाल करने के लिए प्रथम महिला जिल बाइडेन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कल शाम आपने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए: पीएम मोदी

- यह शाम हमारे दोनों देशों के लोगों की उपस्थिति से विशेष बन गई है, वे हमारी सबसे कीमती संपत्ति हैं। जब हम जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मिले, तो आपने एक समस्या का उल्लेख किया जिसका आप सामना कर रहे थे, मुझे यकीन है कि आपने उस समस्या का समाधान कर लिया होगा। मुझे आशा है कि आप उन सभी लोगों में शामिल हो सकेंगे जो आज रात के डिनर के लिए आना चाहते थे: पीएम मोदी

- आज रात को एक और काम करना बाकी है, कृपया टोस्ट में मेरे साथ शामिल हों। एक टोस्ट हमारे अद्भुत मेजबानों, राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन के लिए। अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी, स्वतंत्रता, समानता तथा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मित्रता के चिरस्थायी संबंधों के लिए: पीएम मोदी

