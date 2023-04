भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यपाल पद को खत्म करने के लिए राज्यसभा में पेश किया बिल

नई दिल्ली: सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने इस संबंध में गुरुवार को राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल का नोटिस राज्यसभा में पेश किया है जिसमें राज्यपाल के पद को समाप्त करने के लिए कहा गया है।

CPI MP Binoy Viswam has submitted the Notice of the Private Member's Bill in Rajya Sabha for the abolishment of the office of Governor.