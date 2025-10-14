Bihar Elections 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के बीच CPI (ML) ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के कुछ घंटों बाद वापस ली

Bihar Elections 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के बीच सीपीआई (एमएल) ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के कुछ घंटों बाद वापस ले ली है। वाम दल ने आगामी चुनावों के लिए शुरू में जारी की गई 18 उम्मीदवारों की सूची को महागठबंधन में चल रही बातचीत का हवाला देते हुए वापस ले लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि सूची इसलिए वापस ली गई क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है, और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले, सीपीआई (एमएल) ने 18 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी।

18 उम्मीदवारों की पहली सूची

तरारी (196)-मदन सिंह चन्द्रवंशी

अगिआव एससी (195) - शिवप्रकाश रंजन

आरा (194) – कयामुद्दीन अंसारी

डुमरांव (201)- अजीत कुमार सिंह उर्फ ​​अजीत कुशवाहा

काराकाट (213)- अरुण सिंह

अरवल (214)- महानंद सिंह

घोसी (217)- रामबली सिंह यादव

पालीगंज (190)-संदीप सौरभ

फुलवारी (188)- गोपाल रविदास

दीघा (181)-दिव्या गौतम

दरौली (107)-सत्यदेव राम

जीरादेई (106)-अमरजीत कुशवाहा

दरौंदा (109)- अमरनाथ यादव

भोरे (103)-जितेंद्र पासवान

सिकटा (09)-वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता

वारिसनगर (132)- फूलबाबू सिंह

कल्याणपुर (131)-रंजीत राम

बलरामपुर (65)-महबूब आलम

सीटों का बंटवारा अभी भी अधर में

सूची जारी करना और फिर उसे वापस लेना ऐसे समय में हुआ है जब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें कई दल शामिल हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर चर्चा अभी भी जारी है, और अंतिम सूची गठबंधन सहयोगियों के बीच बनी सहमति को दर्शाएगी। उम्मीद है कि सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ जाने के बाद सीपीआई (एमएल) आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की पूरी सूची घोषित कर देगी।

Web Title: CPI (ML) withdraws 1st list of candidates hours after release amid Mahagathbadhan seat-sharing delay