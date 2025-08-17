CP Radhakrishnan: कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिन्हें अक्सर 'तमिलनाडु का मोदी' कहा जाता है?

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। गुरुवार, 14 अगस्त को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गठबंधन के उम्मीदवार को चुनने के लिए अधिकृत किया। जगदीप धनखड़ द्वारा 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था।

धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में कहा, "स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ।" उनका इस्तीफा संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की अध्यक्षता करने के कुछ ही घंटों बाद आया।

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं?

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता, उन्हें राजनीति में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और पांडिचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं।

राधाकृष्णन कोयंबटूर से दो बार सांसद चुने गए और उन्होंने भाजपा की तमिलनाडु इकाई का नेतृत्व भी किया है। उनका नामांकन तमिलनाडु चुनावों से पहले हुआ है और इसे राज्य में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सीपी राधाकृष्णन ने 1998 के कोयंबटूर बम विस्फोटों के तुरंत बाद, भाजपा उम्मीदवार के रूप में 1998 और 1999 के आम चुनाव लड़े थे। उन्होंने 1998 में 1,50,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से और 1999 में 55,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

2004 में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) द्वारा भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) छोड़ने के बाद, राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में नए गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 2004 के चुनावों से पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राज्य भाजपा इकाई के साथ मिलकर काम किया।

हाल ही तक, वे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्यरत थे। दक्षिण भारत के सबसे सम्मानित और वरिष्ठ भाजपा नेताओं में से एक माने जाने वाले, उन्हें अक्सर "तमिलनाडु का मोदी" कहा जाता है।

Web Title: CP Radhakrishnan Who is CP Radhakrishnan: NDA's Vice President Candidate Often Hailed as 'Modi of Tamil Nadu'