हिमाचल प्रदेश में शराब की हर बोतल पर अब लगेगा 10 रुपये 'काउ-सेस', बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान

Highlights हिमाचल प्रदेश में अब शराब होगी और महंगी, हर बोतल पर 10 रुपये काउ-सेस लगाने का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कदम से हर साल 100 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने कार्यकाल का पहला वार्षिक बजट पेश किया।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब शराब महंगी हो सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अब शराब की बोतलों की बिक्री पर 10 रुपये प्रति बोतल 'काउ सेस' (गाय के लिए कर) लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से हर साल 100 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। यह घोषणा सुक्खू ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने कार्यकाल का पहला वार्षिक बजट पेश करने के दौरान की।

वैसे, राज्य में आबकारी विभाग पहले से ही शराब की बिक्री पर 2 रुपये प्रति बोतल 'गौ सेस' वसूल कर रहा था, जिसे राज्य के 12 से अधिक जिलों में स्थापित गौसदन या गौ-भयारण्यों के रखरखाव और स्थापना के लिए रखा जाता है।

Cow cess of Rs 10/bottle to be imposed on sale of liquor bottles; move to fetch Rs 100 crore revenue per annum: Himachal CM