COVID19: कोरोना के वैश्विक मामलों का लगभग 1 फीसदी भारत में किया जा रहा है रिपोर्ट, देश में रोजाना आ रहे हैं औसतन 966 मामले

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्व में कोविड के 94,000 नए मामले दिन के आए हैं। भूषण ने कहा कि अभी भी यह वैश्विक महामारी खत्म नहीं हुई है क्योंकि नए मामले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में कोविड-19 से जुड़े आकड़े बताते हैं कि अमेरिका से विश्व का 19%, रूस से 12.6% और हमारे देश से विश्व के 1 फीसदी मामले आ रहे हैं।

देश में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, अब तक भारत में वैश्विक मामलों का लगभग 1% रिपोर्ट किया जा रहा है। सक्रिय मामले अभी 7,600 हैं। रोजाना औसतन 966 मामले सामने आ रहे हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में रोजाना औसतन 108 मामले सामने आ रहे थे, अब यह बढ़कर 966 हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी बताया कि देश में सबसे मामले किन राज्यों से आ रहे हैं।

केंद्रीय सचिव ने कहा कि जिन आठ राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वे हैं मैंने व्यक्तिगत रूप से इन राज्यों को 16 मार्च को लिखा था कि उन्हें क्या कदम उठाने की जरूरत है। भारत में वर्तमान में चल रहे सभी वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब-वेरिएंट हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से आ रहे हैं।

