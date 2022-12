Covid: 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों की रैंडम कोविड जांच अनिवार्य, चीन, जापान सहित कई देश में कोविड लहर

Highlights यात्रियों का 24 दिसंबर से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। दो प्रतिशत तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण से गुजरना होगा। उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा।

नई दिल्लीः सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का 24 दिसंबर से रैंडम कोरोना वायरस परीक्षण किया जाएगा। कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है।

एक आधिकारिक पत्र में कहा गया, ‘‘प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के दो प्रतिशत तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण से गुजरना होगा।’’ प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा।

Covid: Authorities to conduct random test of certain number of passengers arriving in each international flight from December 24