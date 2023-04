Coronavirus Update: कोरोना की एक और लहर! 24 घंटे में 6,050 केस आए सामने, एक्टिव केस 28 हजार के पार हुए

नई दिल्ली: भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी जारी है। पिछले 24 घंटे में ही देश में 6,050 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में एक्टिव केस या उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 28,303 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह ये जानकारी दी गई।

