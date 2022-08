COVID-19: कोरोना के बढ़ते मामलों को देख पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से मास्क पहनने को कहा

चंडीगढ़: पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। शनिवार को राज्य सरकार के द्वारा यह एडवाइजरी में राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों, इनडोर और आउटडोर सभाओं, मॉल, सार्वजनिक स्थानों, वगैरह में उचित मास्क पहनने की सलाह दी गई है।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा था कि वे कोरोनोवायरस के मामलों में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने आम जनता से भी आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेते हुए विभाग को विस्तृत एडवाइजरी जारी करने को कहा था। मान ने कहा था, “यह सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है कि लोग COVID-19 महामारी के शिकार न हों,” उन्होंने कहा कि विभाग को किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में बीते 24 घंटे में 280 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। इस समय राज्य 13940 मामले सक्रिय हैं जबकि राज्य में 747101 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुकी हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों को देखें तो अब तक कोरोना से पंजाब में 17850 लोगों की मौत हो चुकी है।

