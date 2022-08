COVID-19: दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर उपराज्यपाल ने जताई चिंता, लोगों से कहा- महामारी खत्म नहीं हुई

Highlights सोमवार को दिल्ली में 1,227 नए मामले सामने आए जबकि आठ और लोगों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया इससे पहले रविवार को दिल्ली में 2,162 मामले दर्ज किए गए

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले एकबार फिर से चिंतित कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रोजाना यहां 5-6 मौतें कोरोना संक्रमण के चलते हो रही हैं। इस पर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने चिंता जताई है और लोगों को बताया कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड संक्रमण के प्रति उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट किया, "हम COVID-19 संक्रमणों में वृद्धि देख रहे हैं, लगातार उच्च सकारात्मकता और पुन: संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। यह आवश्यक है कि हम महसूस करें कि महामारी खत्म नहीं हुई है। मैं सभी से COVID उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने की अपील करता हूं। हमारे पहरेदारों का मनोबल नीचा हो, इसे हम सह नहीं सकते।”

