एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर आप-भाजपा पार्षदों के बीच हुई भयंकर झड़प, सदन बना युद्ध क्षेत्र, लात-घूसे चले, महिला पार्षद भी भिड़ीं

Highlights आप औप भाजपा पार्षदों की झड़प में पार्षद के बेहोश, चोटिल की बात सामने आई है भाजपा नेता हरीश खुराना ने इसे आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी बताया वहीं आप विधायक आतिशी ने इसे भाजपा की लफंगईगिरी कहा

नई दिल्ली: एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बीच दिल्ली सिविक सेंटर में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ पार्षदों के चोटिल और बेहोश होने की बात कही जा रही है। दोनों तरफ के पार्षद इतने भयंकर तरह से भिड़ गए कि बीच बचाव के लिए सदन में पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन फिर पार्षद एक-दूसरे पर लात-घूंसों की बरसात करते रहे। महिलाएं पार्षद भी एक-दूसरे से लड़ती हुई नजर आईं। बता दें कि सदन में हंगामे का यह तीसरा दिन है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। भाजपा नेता हरीश खुराना ने इसे आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी बताया।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर वे गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद भी नहीं माने। वह अयोग्य मतदान को योग्य बातने के बाद भी नहीं माने। चुनाव में 3-3 उम्मीदवार भाजपा और आप के जीते। उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही।

वहीं आप विधायक आतिशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज बीजेपी ने अपनी गुंडागर्दी, अपनी लफंगई का नमूना पेश किया। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ लेकिन जैसे ही बीजेपी को लगा वो हार रहे हैं तो उन्होंने हमारी मेयर शैली ओबेरॉय पर स्टेज पर चढ़कर हमला किया। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा।

#WATCH | Delhi: Clashes continue at Delhi Civic Centre as AAP and BJP Councillors rain blows on each other over the election of members of the MCD Standing Committee. pic.twitter.com/qcw55yzRrQ