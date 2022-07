Covid19: देश में कोरोना ने ली 44 और लोगों की जान, महाराष्ट्र-पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा मरे, नए मामले 20 हजार के पार

Highlights कोरोना वायरस के एक दिन में 20,408 नए मामले सामने आए है। ऐसे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,43,384 हो गई है। कोरोना से मरने वाले 44 लोगों में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा है।

Corona India Update:भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,408 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,00,138 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,43,384 रह गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, देश में संक्रमण से 44 और मरीज़ों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,26,312 हो गई।

देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,43,384 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.48 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 604 की कमी आई। वहीं, दैनिक संक्रमण दर 5.05 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.92 फीसदी दर्ज की गई।

COVID-19 | India reports 20,408 fresh cases, 20,958 recoveries, and 54 deaths in the last 24 hours.



Active cases 1,43,384

Daily positivity rate 5.05% pic.twitter.com/LxRDE69Kmx