"कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे...", जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी

Highlights 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सतवारी में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम अपना दम लगा देंगे। यही नहीं राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि बड़े उद्योगपति के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ा रहा है।

श्रीनगर:राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो यात्रा' जम्मू-कश्मीर में चल रही है। सोमवार को पदयात्रा जम्मू के सतवारी में चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा कर लोगों को संबोधित किया है। अपने संबोधन में कांग्रेस सांसद ने घाटी में 370 हटने के बाद पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि घाटी के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा आपका स्टेटहुड है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है।

राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने आपका हक छीन लिया है, कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन देगी। ऐसे में अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने लोगों से अपने लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश की है।

राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में रोजगार, पूर्ण राज्य जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाया है। इन मुद्दों को लेकर राहुल गांदी ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। अपनी जनसभा में कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगे। पूर्ण राज्य के पक्ष में हमारा पूरा समर्थन राज्य के लोगों के साथ है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने ये आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों के कारण ही देश में बेरोजगारी फैल रही है।

