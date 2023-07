केंद्र के 'दिल्ली सेवा अध्यादेश' का विरोध करेगी कांग्रेस, विपक्ष की बैठक में भाग लेने को लेकर आप पीएसी की बैठक के बाद लेगी फैसला

Highlights केंद्र के 'दिल्ली सेवा अध्यादेश' का विरोध करेगी कांग्रेस कांग्रेस के इस निर्णय से सबसे ज्यादा राहत आम आदमी पार्टी को मिली कांग्रेस की इस घोषणा के बाद कई हफ्तों की अटकलें समाप्त

नई दिल्ली: बेंगलुरु में विपक्षी दलों की निर्धारित बैठक से एक दिन पहले, कांग्रेस ने रविवार को साफ किया है कि वह दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद कई हफ्तों की अटकलें समाप्त हो गईं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जहां तक ​​दिल्ली अध्यादेश का सवाल है, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम संघवाद को नुकसान पहुंचाने की केंद्र सरकार की कोशिश का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम विपक्ष शासित राज्यों को राज्यपालों के माध्यम से चलाने के केंद्र सरकार के रवैये का लगातार विरोध कर रहे हैं।

VIDEO | "I think they (AAP) are going to join the meeting tomorrow. As for the ordinance (on control of services in Delhi), our stand is very clear. We are not going to support it," says Congress general secretary KC Venugopal on the opposition meet, scheduled to be held in… pic.twitter.com/YdeUZYmPG5