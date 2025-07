'गृह मंत्री ने अपना इतिहास एक बिचौलिए से नेता बने व्यक्ति से सीखा': नेहरू वाले बयान पर कांग्रेस ने अमित शाह पर किया तीखा कटाक्ष

नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरी बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि शाह “अपना इतिहास एक बिचौलिए से राजनेता बने व्यक्ति से सीखते हैं।”

एक्स पर एक पोस्ट में, खेड़ा ने कहा, "गृह मंत्री ने अपना इतिहास एक बिचौलिए से राजनेता बने व्यक्ति से सीखा है। यहाँ नेहरू जी और यूएनएससी सदस्यता के लिए भारत को तथाकथित अमेरिकी प्रस्ताव की सच्चाई है। सितंबर 1955 में, नेहरू ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा: "इस तरह का कोई प्रस्ताव, औपचारिक या अनौपचारिक, नहीं दिया गया है... सुरक्षा परिषद की संरचना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार कुछ निर्दिष्ट देशों के पास स्थायी सीटें हैं। चार्टर में संशोधन के बिना इसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जा सकता है।"

इससे पहले दिन में, शाह ने कहा, "आज चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, और भारत नहीं है। मोदी जी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जवाहरलाल नेहरू का रुख इसके लिए ज़िम्मेदार है... जब हमारे जवान डोकलाम में चीनी सैनिकों का सामना कर रहे थे, तब राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ बैठक कर रहे थे... चीन के प्रति यह प्रेम जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर तीन पीढ़ियों से चला आ रहा है...।"

Home Minister learns his history from a middleman turned politician. Here is the truth of Nehru ji and the so called US offer to India of UNSC membership.



In September 1955, Nehru stated categorically in the Lok Sabha : “There has been no offer, formal or informal, of this…