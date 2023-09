कांग्रेस ने ट्वीट करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना की गलत कॉपी शेयर की, जेपी नड्डा ने की खिंचाई, बताया शर्मनाक

Highlights कांग्रेस ने भाजपा पर हमले के लिए भारतीय संविधान की गलत प्रस्तावना को साझा किया जिसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में भारतीय संविधान और डॉ बीआर अंबेडकर के प्रति सम्मान की कमी है

नई दिल्ली: कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करना उस समय उसके लिए बूमरैंग साबित हो गया, जब उसने भाजपा द्वारा 'इंडिया' को औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक बताते हुए 'भारत' को आगे बढ़ाने की मुहिम पर हमला करते हुए ऐसी गलती कर दी, जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गई।

जी हां, कांग्रेस ने भाजपा पर हमले के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर जो व्यंग्यचित्र शेयर किया था, वो गलत पाया गया। कथित प्रस्तावना की वर्तनी में तमाम तरह की अशुद्धियां पाई गईं, जिसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेहद तीखा हमला बोला।

जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से ट्वीट की गई तस्वीर को साझा करते हुए एक्स पर लिखा, "क्या हम उस पार्टी से कुछ उम्मीद कर सकते हैं जो भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती। कांग्रेस का संविधान और डॉ अंबेडकर के प्रति सम्मान की कमी। शर्मनाक!"

Can we expect anything from a party which does not even know India's Preamble....



Congress = Lack of respect for Constitution and Dr. Ambedkar.



Shameful! pic.twitter.com/iKo3Gh1MNu