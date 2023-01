केंद्र पर हमलावर हुई कांग्रेस, कहा- 'DDLJ' रणनीति से चीनी घुसपैठ से निपट रही मोदी सरकार

Highlights कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार 'डीडीएलजे' रणनीति के साथ भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से निपट रही है। कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से "चीनी सैनिकों को भारत से बाहर धकेलने" का आग्रह किया। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि 1962 और 2020 के बीच कोई तुलना नहीं है।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार 'डीडीएलजे' रणनीति के साथ भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ से निपट रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से "चीनी सैनिकों को भारत से बाहर धकेलने और विपक्ष को दोष देने पर कम समय बिताने" का आग्रह किया।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में पार्टी ने कहा, "मई 2020 से लद्दाख में चीनी घुसपैठ से निपटने के लिए मोदी सरकार की पसंदीदा रणनीति को डीडीएलजे- इंकार करो, ध्यान भटकाओ, झूठ बोलो, न्यायोचित ठहराओ के साथ अभिव्यक्त किया गया है।"

Modi govt’s strategy to deal with Chinese incursions in Ladakh summed up with DDLJ-Deny,Distract, Lie, Justify...No amount of obfuscation can hide that Modi govt sought to cover up India’s biggest territorial setback in decades that followed PM’s naive wooing of Pres Xi: J Ramesh pic.twitter.com/gtcZ7oXLZn