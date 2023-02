कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को राज्यसभा से किया गया निलंबित, सदन के अंदर का वीडियो ट्वीट करने पर हुई कार्रवाई

Highlights निलंबित कांग्रेस सांसद द्वारा सदन के अंदर से एक वीडियो ट्वीट करने के बाद आया राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर "गंभीरता से विचार" किया कांग्रेस सांसद के इस कार्य को सभापति ने अवांछनीय गतिविधि बताकर लिया एक्शन

नई दिल्ली:कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल को संसदीय कदाचार के आधार पर शुक्रवार को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबित कांग्रेस सांसद द्वारा सदन के अंदर से एक वीडियो ट्वीट करने के बाद आया, जिसमें विपक्षी सांसद गुरुवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का विरोध करते देखे गए थे।

राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर "गंभीरता से विचार" किया और इसे उनकी ओर से "अवांछनीय गतिविधि" कहा।राज्यसभा के सभापति ने कहा, 'कल पब्लिक डोमेन में, ट्विटर पर, इस सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया था ... रजनी अशोकराव पाटिल इस अवांछनीय गतिविधि में शामिल थीं और जो देखा गया है वह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए।'

In public domain y'day, on Twitter,there was dissemination of a video relating to proceedings of this House. I took a serious view of it&did all that was required. As a matter of principle&to keep sanctity of Parliament,no outside agency's involvement could be sought: RS Chairman pic.twitter.com/LMYrEJLHZ6